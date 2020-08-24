​تتعلق بحسابات العملاء.. النواب يلغي مادة من مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ألغى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، نص المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بالإجراءات الضريبية الموحد.

وقال عبدالعال، في الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع القانون، إن نص المادة 16 تتعارض مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ولا يصح إبقائها، وصوّت المجلس على إلغائها.

وتنص المادة الملغاة على: "للوزير لأغراض هذا القانون والقانون الضريبي، أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع موظفي المصلحة، ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك وودائعهم وخزائنهم".