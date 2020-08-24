محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
ألغى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، نص المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بالإجراءات الضريبية الموحد.
وقال عبدالعال، في الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع القانون، إن نص المادة 16 تتعارض مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ولا يصح إبقائها، وصوّت المجلس على إلغائها.
وتنص المادة الملغاة على: "للوزير لأغراض هذا القانون والقانون الضريبي، أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع موظفي المصلحة، ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك وودائعهم وخزائنهم".
كانت هذه تفاصيل خبر تتعلق بحسابات العملاء.. النواب يلغي مادة من مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.