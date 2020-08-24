"الرقابة الإدارية": ضبط 700 مخبز مخالف.. و1100 عبوة مستلزمات طبية فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، تحرير 733 محضرًا للمخابز التي تنتُج خُبزًا غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، و16 محضرًا لمستودعات توزيع البوتاجاز لقيامها ببيع الأسطوانات بأسعار زيادة عن القيمة المقررة وعدم الالتزام بمزاولة النشاط في المواعيد الرسمية، إضافةً إلى ضبط 74 عبوة مبيد زراعي منتهية الصلاحية.
وضبطت الهيئة 2550 أمبولًا مخدرًا غير مصرح بالاتجار فيها، و1100 عبوة من المستلزمات الطبية غير الصالحة للاستخدام ببعض الصيدليات.
يأتي ذلك في إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها، بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية بكل من محافظات الإسكندرية، ومطروح، والغربية، بالمرور على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية والطبية.
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