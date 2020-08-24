أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مقاتلة "سو-27" اعترضت ثلاثة أهداف جوية فوق بحر البلطيق. وأوضحت الوزارة أن مقاتلة "سو-27" تم إرسالها Advertisements لمنع انتهاك الحدود الروسية من قبل ثلاث طائرات أجنبية وتم التعرف عليها بأنها طائرة دوريات ألمانية، وكذلك طائرتا استطلاع أمريكية وسويدية. لمنع انتهاك الحدود الروسية من قبل ثلاث طائرات أجنبية وتم التعرف عليها بأنها طائرة دوريات ألمانية، وكذلك طائرتا استطلاع أمريكية وسويدية. وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة الألمانية كانت تحلق على ارتفاع منخفض (500 متر) وبسرعة منخفضة (250 كلم في الساعة) لضمان اقترابها من الحدود الروسية بصورة متخفية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: مقاتلة "سو-27" تعترض 3 أهداف جوية فوق بحر البلطيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.