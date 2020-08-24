عقد وفدا الحكومة السودانية والحركات المسلحة لمسار دارفور، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات بمقر المفاوضات بجوبا، حول ملف الترتيبات الأمنية.
التفاوض استلما المقترح حول ملف الترتيبات الأمنية، وطلبا إعطاءهما مهلة قصيرة من الزمن للجلوس، كل على حدة، لإجراء مزيد من التشاور حوله.
وقال توت قلواك رئيس لجنة الوساطة من جنوب السودان لمفاوضات السلام السودانية - في تصريح صحفي - إن وفدي
أي خلاف بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الوفدين سيواصلان جلساتهما مساء اليوم لاستكمال التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية.
وأكد أن المفاوضات تسير بصورة جيدة ولا يوجد
وأضاف أن الطرفين أكدا على العمل من أجل الوصول إلى اتفاق السلام الشامل في السودان، موضحًا أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل سيتم في موعده المقرر في ٢٨ أغسطس الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاورات مكثفة حول الترتيبات الأمنية لمسار دارفور بمفاوضات السلام السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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