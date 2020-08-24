السعودية- ليندا سليم:
قامت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلةٍ بإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة على تكثيف عمليات التعقيم في المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه وذلك لتوفير أعلى معاير السلامة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية و التعليمات الصادرة من الجهات المختصة .
وأكد مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة الأستاذ حسن بركات السويهريأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عملت على تكثيف عمليات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية و التعليمات الصادرة من الجهات المختصة منذ بداية جائحة فايروس كورونا, حيث تتم عمليات التعقيم على مدار 24ساعة ويستخدم يومياً ( 2500 لتر ) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات, وتم توزيع معقمات الأيادي على300 صبانه موجوده في كافة جنبات المسجد الحرام كما تم توفير معقمات خاصه لسجاد المسجد الحرام.
وأكد السويهري أن جميع المعقمات تم اختيارها بعناية كاملة وصديقة للبيئة وذلك انفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وبمتابعة مباشرة من وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد مصلح الجابري.
كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم الحرمين الشريفين يوميًا بـ2500 لتر معقمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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