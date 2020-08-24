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اندلاع حرائق على حدود قطاع غزة

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اندلعت، اليوم الاثنين، حرائق في عدة مناطق إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، بعد سقوط بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

 

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وذكرت مواقع إخبارية عبرية أن 15 حريقا اندلع في غلاف غزة، وأن طواقم إخماد

الحرائق الإسرائيلية توجهت إلى مكان الحرائق وباشرت في إخمادها.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف بالطيران والمدفعية الليلة الماضية عدة أهداف قريبة من

منازل المدنيين شرقي محافظات غزة، ما أسفر عن حدوث أضرار مادية.

ويشهد قطاع غزة، مزيدا من التوتر بعد أن تنصل الجانب الإسرائيلي من بنود تفاهمات التهدئة المعلن عنها العام الماضي برعاية أممية ومصرية وقطرية، تقضي بفك الحصار المشدد على القطاع، وتقديم تسهيلات للمواطنين الفلسطينيين.

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