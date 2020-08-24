ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرين بالفلبين إلى 14 قتيلًا و75 مصابًا

أعلنت السلطات الفلبينية ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرين المنفصلين الذين وقعا جنوب البلاد إلى 14 قتيلًا و75 مصابًا وفقا لموقع روسيا اليوم .



وأوضحت السلطات وفقًا لما نقلته صحيفة فلبين ستار المحلية اليوم الاثنين أن الانفجار الأول وقع ظهرًا في شارع رئيسي بمدينة "جولو" عاصمة مقاطعة "سولو" جنوب البلاد، فيما وقع

الانفجار الثاني عقب ذلك بساعة واحدة حيث قامت امرأة بتفجير نفسها بعد أن منعها جندي من الاقتراب من القوات التي تتعامل مع الانفجار الأول.من جهته.. قال رافييل أبوندابار المتحدث باسم قيادة غرب "مينداناو" التابعة للقوات المسلحة الفلبينية: "إن الحصيلة الأخيرة لقتلى الانفجارين تشمل 7 جنود، وضابط في القوات الخاصة، و6 مدنيين، فيما تضمنت حصيلة المصابين 48 مدنيًا و27 من الجنود وقوات الشرطة والقوات الخاصة".ويُعتقد أن جماعة أبو سياف المرتبطة بتنظيم (داعش) هي التي نفذت الهجومين، حيث قال الميجور جنرال كورليتو فينلوان قائد قيادة غرب مينداناو: "إن قوات الأمن فرضت إغلاقًا على منطقة "جولو" الكبرى لمنع المزيد من الهجمات المحتملة من جانب الجماعة الإرهابية".