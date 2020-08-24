إسبانيا تسجل 2060 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، عن تسجيلها 2060 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأفادت وزارة الصحة الإسبانية في إحصائية يومية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي بواقع2060 ليصل إلى 405436، في تراجع نسبي لمستوى الحالات الجديدة مقارنة مع الايام الأخيرة.
وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات بالفيروس خلال السعات الـ24 الماضية بلغ 3 حالات، وتم بالتالي تسجيل 96 متوفيا خلال الأيامالـ7 الأخيرة، بينما وصلت الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في إسبانيا حتى الآن إلى مستوى 28872.
وسبق أن واجهت إسبانيا ارتفاعات حادة جديدة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد أن ألغت السلطات نظام العزل الصحي العام الذي استمر 3 أشهر، إلا أن وتيرة زيادة الوفيات كانت أقل بكثير مما بلغته في فترة ذروة التفشي أواخر مارس.
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