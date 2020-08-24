قال وزير الدفاع بحكومة الإنقاذ بصنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، يوم الاثنين، إنهم عازمون على "الانتقال للخيارات الاستراتيجية برًا وبحرًا وجوًا".
وأكد وزير الدفاع خلال زيارته "للمرابطين" بمربع الخنجر في محور خب والشعف بمحافظة الجوف، أنه "لا مهادنة مع عدوان يسعى إلى فرضواقع احتلالي وواقع غزو مقيت".
وتابع قائلا: "هذا العدو لا ينفع معه غير مواصلة المواجهة والمقارعة".
وأفاد العاطفي بأن "قوة الردع اليمنية قادرة اليوم أكثر من أي وقت مضى على إجبار الغزاة على الرحيل".
وصرح الوزير بحكومة الإنقاذ في صنعاء، بأنهم "سيحققون الانتصارات تلو الانتصارات حتى استكمال تحرير كل الجغرافيا اليمنية واستعادة القرار الوطني السيادي".
وذكر خلال زيارته قائلا: "نحن مشاريع شهادة نذرنا أرواحنا في سبيل الذود عن الوطن والقيم وستظل أيدينا على الزناد".
وأوضح أن "الشعب يمتلك اليوم من عوامل القوة ما يجعل اليمن قوة مهابة وفاعلة على مستوى المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ بصنعاء: عازمون على الانتقال للخيارات الاستراتيجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.