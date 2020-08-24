رسمياً… ترشيح ترامب لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رشح الحزب الجمهوري الأمريكي رسميا الرئيس دونالد ترامب، لتمثيله في الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر تشرين الثاني.
وفي اليوم الاول من مؤتمر الجمهوريين، سمى حوالي 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الرئيس ترامب مرشحا لهم.
من جهة أخرى سبق ان فاز نائب الرئيس السابق وعضو مجلس الشيوخ جو بايدن بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومنافسة المرشح الجمهوري ترامب، حيث تعهد بايدن ببذل الجهود “من أجل كسب المعركة من أجل الحفاظ على روح الأمة الأمريكية”.
كما سبق ان اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن “المحاولات الأكثر خطورة للتأثير على انتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لا تأتي من روسيا بل من الديمقراطيين” وقال ترامب أثناء مؤتمر صحفي “هل تعلمون من هو الذي يتدخل الآن في الحقيقة؟ هم الديمقراطيون”وأوضح أن “الحزب الديمقراطي يصر على إجراء التصويت بالبريد، معربا عن قناعته بأن هذا الأسلوب يفتح السبيل أمام تزوير نتائج الاقتراع بكل سهولة”.
وكان ترامب، قرر إلغاء المؤتمر الوطني “الكبير” للحزب الجمهوري، والذي كان مقرراً عقده في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الشهر المقبل لتعيينه رسمياً مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في جنوب الولايات المتحدة، وقال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن هذا ليس الوقت المناسب لعقد “مؤتمر وطني كبير ومكتظ بالناس”.
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