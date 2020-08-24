كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أكثر من 90 شخص تحت الانقاض بعد أنهيار مبني من 5 طوابق بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية الهندية أن 90 شخصا على الأقل محاصرين تحت الأنقاض جراء انهيار مبني من 5 طوابق فى مدينة مومباى الهندية.

وقالت الشرطة الهندية في بيان اليوم الاثنين: إن فرق الإنقاذ سحبت 28 شخصًا وسط أمطار موسمية غزيرة وانضم السكان المحليون إلى عملية الإنقاذ في موقع الكارثة في ماهد بمنطقة رايجاد، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب مدينة مومباي، وفقا لوكالة رويترز.

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وأضافت: إن 90 شخصا على الأقل بينهم أطفال حوصروا تحت أنقاض فى مبنى من خمسة طوابق انهار جنوبي العاصمة المالية للهند مومباي.