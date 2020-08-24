كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع غير مسبوق لديون القروض الشخصية للأتراك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قفزت ديون القروض الشخصية للأتراك 11% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على نحو غير مسبوق ،بعد تدهور قيمة الليرة وصعود معدلات التضخم.

وغيرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها الأحدث نظرتها للاقتصاد التركي إلى BB- ما يعني أن تركيا غير جديرة بالاستثمار، محذرة من وجود مخاطر كبيرة تواجه الاقتصاد بسبب ديون القطاع الخاص.

ووفق وكالة التقييم الدولية، فقد رصيد الاحتياطي النقدي لدى المركزي التركي 17.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وقالت صحيفة زمان التركية على موقعها الإلكتروني ،اليوم الأحد، ارتفعت ديون القروض الشخصية للمواطنين في تركيا بنحو 11 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لتتجاوز 700 مليار ليرة ،وفق الصحيفة،نحو 95.5 مليار دولار.

وأضافت" بيانات هيئة التنسيق والرقابة البنكية في تركيا تشير إلى ارتفاع إجمالي القروض الشخصية (بما يشمل بطاقات الائتمان) بنحو 11.8 % مقارنة بنهاية شهر مارس/ آذار من العام الجاري لتسجل 700.4مليار ليرة،الدولار يساوى 7.3 ليرة.

وكانت وكالة موديز الدولية قد حذرت من أن الأداء الضعيف لليرة التركية قد يؤدي إلى تزايد القروض غير المحصلة، مؤكدة أن تراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار إلى مستويات قياسية سيؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للبنوك.

وسجلت ديون سكان مدينة أغري عاصمة محافظة أغري وتقع شرق تركيا الأعلى زيادة بنسبة بلغت 25 في المئة.

وارتفعت القروض السكنية بنحو 10.8 في المئة لتسجل 234.7 مليار ليرة وارتفعت قروض السيارات بنحو 19.3 في المئة لتسجل 8.5 مليار ليرة وارتفعت قروض الديون الاستهلاكية الأخرى بنحو 18.5 في المئة لتسجل 326.3 مليار ليرة.

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وارتفعت ديون بطاقات الإئتمان بنحو 0.4 في المئة لتسجل 114.8 مليار ليرة، بينما تراجعت ديون السحب على المكشوف بنحو 9.4 في المئة لتسجل 16 مليار ليرة.

وفشلت حكومة تركيا في وضع حد لتصاعد أزمة النقد الأجنبي وهبوط سعر صرف العملة المحلية (الليرة).

ونقلت " زمان" عن الصحفي التركي مراد مراد أوغلو، قوله،الأتراك يديرون أمورهم المالية من خلال قروض المستهلك والبطاقات الائتمانية المدينة.

تشير بيانات مركز المخاطر باتحاد البنوك التركية إلى معاناة 33 مليون و169 ألف شخص من ديون شخصية اعتبارا من نهاية شهر يونيو/ حزيران بينما كانت هذه النسبة تبلغ 32 مليون و156 ألف شخص بنهاية شهر مارس/ آذار.

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وخلال الفترة عينها ارتفع متوسط ديون القروض الشخصية للفرد من 20 ألف و501 ليرة إلى 22 ألف و87 ليرة.

وتكشف بيانات المالية التركية أن حكومة أنقرة اقترضت خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري فقط ، نحو 119.9 مليار ليرة تركية (17.63 مليار دولار أمريكي)، لتغطية عجز ميزانيتها.

ومع تزايد عمليات الاقتراض تلك ،يطرح العديد من الأتراك سؤالا حول جدوى ذلك في ظل تواصل تردي الوضع الاقتصادي والمالي.