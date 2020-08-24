كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا.. الصين تسجل 16 إصابة جديدة بالفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية جميعها إصابات شملت مسافرين قدموا من الخارج.

وكانت السلطات قد أعلنت يوم أمس تسجيل 12 حالة إصابة بفيروس كورونا، جميعها مستوردة أيضا.

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وأكد الإحصائيات الجديدة أن الصين لم تسجل لليوم الثامن على التوالي إصابات محلية.

هذا، وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة للإصابات بكورونا حتى الآن 84967 حالة، بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634.