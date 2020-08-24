انتشال جثة شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة قضت غرقا في سد بين الويدان ضواحي أزيلال

تمكن شباب منطقة بني الويدان، اليوم الاثنين، من انتشال جثة ثلاثينية، من ذوي الاحتياجات الخاصة، من سد بين الويدان، حيث لقيت الهالكة حتفها غرقا، ليلة أمس الأحد، في البحيرة ضواحي إقليم أزيلال.

وحسب مصادر محلية، فإن جسما غريبا طفا، ظهر اليوم، على سطح بحيرة بين الويدان، ما استدعى تدخل عناصر الوقاية المدنية، بحضور عناصر الدرك الملكي، والسلطات المحلية إلى عين المكان.

وأضافت المصادر ذتها أنه تم استخراج جثة الهالكة، ونقلها من طرف عناصر الوقاية المدنية إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، من أجل التشريح الطبي، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وكانت شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة قد لقيت مصرعها غرقا، ليلة أمس الأحد، بشكل مفاجئ في بحيرة سد بين الويدان، ضواحي أزيلال، بعدما كانت في نزهة رفقة عائتها، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ داخل البحيرة.