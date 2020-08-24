أعلن مدونون أجانب على يوتوب، في الآونة الأخيرة، إسلامهم بشكل ملفت للانتباه، ما جعلهم حديث الصحافة العربية.
وأعلن اليوتيوبر البريطاني الشهير “جاي بالفري” اعتناقه الإسلام، في شهر غشت الحالي، والأمر نفسه بالنسبة إلى اليوتيوبر الأمريكي الشهير “mr.whaatwaa”.
اليوتيوبر الكورية الشهيرة “جنا”، أعلنت إسلامها عقب سنين من الإلحاد، وهي الخطوة نفسها للمدون الكوري الشاب “لي سيونج يونغ”.
كانت هذه تفاصيل خبر من كوريا وبريطانيا وأمريكا.. مشاهير “يوتوب” يعتنقون الإسلام- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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