الإمارات تلغي اجتماعا مع إسرائيل وأميركا بسبب صفقة F35

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألغت الإمارات اجتماعا علنيا كان من المزمع عقده في البيت الأبيض، ويجمع كل من سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، مع نظيريها، الأميركية كيلي كرافت، والإسرائيلي غلعاد إردان، وفق ما جاء في موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، اليوم الإثنين.

وذكر المراسل السياسي للموقع براك رافيد، أن قرار الإمارات بإلغاء اللقاء الثلاثي الذي كان من المزمع عقده يوم الجمعة الماضي في نيويورك، جاء على إثر تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول معارضته لبيع مقاتلات "إف 35" الأميركية للإمارات.

ونقل الموقع عن ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على التفاصيل، قولهم إن اللقاء جاء بمبادرة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، وكان من المفترض أن يعقد بأجواء احتفالية علنية تشمل التقاط الصور لوسائل الإعلام يعقبها عقد مؤتمر صحافي مشترك.

Advertisements

وبحسب المصادر، فإن جميع الأطراف كانت قد أكدت بالفعل مشاركتها في الاجتماع وأجرت محادثات حول التفاصيل، لكن ممثلي الإمارات أبلغوا السفيرة الأميركي والبيت الأبيض، في وقت لاحق، بإلغاء اللقاء حتى إشعار آخر.

وقال أحد المصادر إن "المسؤولين في الإمارات قرروا إلغاء الاجتماع في رسالة إلى إسرائيل بأنهم يشعرون بخيبة أمل من تصريحات نتنياهو العلنية بشأن بيع مقاتلات إف 35، علاوة على أنه ينوي معارضة صفقة السلاح عندما تطرح بالكونغرس الأميركي".

وكان نتنياهو قد قال إن حكومته ستعارض أي مبيعات من هذا النوع لأبو ظبي، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.