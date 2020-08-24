الحزب الجمهوري الأميركي يعلن رسميا ترشيح ترامب لولاية رئاسية ثانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الحزب الجمهوري الأميركي، اليوم الإثنين، تسمية الرئيس دونالد ترامب رسميا، مرشحا لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.
ومن دون مفاجآت، سمى نحو 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الرئيس، مرشحا لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين.
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