الحزب الجمهوري الأميركي يعلن رسميا ترشيح ترامب لولاية رئاسية ثانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الحزب الجمهوري الأميركي، اليوم الإثنين، تسمية الرئيس دونالد ترامب رسميا، مرشحا لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

ومن دون مفاجآت، سمى نحو 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الرئيس، مرشحا لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين.