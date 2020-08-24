روسيا تعترض طائرات 3 دول بينها أميركا فوق بحر البلطيق 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعترضت طائرة عسكريّة روسية من طراز "سو-27"، اليوم الإثنين، طائرات 3 دول بينها أميركا فوق بحر البلطيق، فوق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "في 24 آب/ أغسطس الجاري، قامت وسائل السيطرة على المجال الجوي فوق بحر البلطيق برصد 3 أهداف طائرة تقترب من الحدود الروسية"، موضحةً أنها اعترضت طائرتي استطلاع تابعتين للقوات الجوية الأميركية، والقوات الجوية السويدية، وطائرة دورية تابعة للبحرية الألمانية فوق بحر البلطيق.

وقامت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوي بأسطول البلطيق بالتحليق للتعرف على الأهداف الثلاثة.

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وأوضح البيان "قام طاقم المقاتلة بالتعرف على الأهداف الجوية وتين أنها طائرة استطلاع استراتيجية من طراز ’أر إس-135’ تابعة للقوات الجوية الأميركية، وطائرة من طراز ’غولفستريم’ تابعة للقوات الجوية السويدية، وطائرة دورية من طراز ’أوريون’ تابعة للقوات البحرية الألمانية".

ولفت إلى أن الطائرة الأخيرة "أوريون" كانت تحلق على ارتفاع منخفض، 500 متر، وسرعة 250 كيلو متر في الساعة، "بهدف التخفي".

وأشار البيان إلى "عودة المقاتلة الروسية إلى قواعدها سالمة بعد عودة الطائرات الأجنبية أدراجها بدون انتهاك الحدود الروسية".