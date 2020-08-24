سفير أمريكا لدى ليبيا يدعم الاحتجاجات ويطالب بالاستجابة للشعب

الإثنين 24 أغسطس 2020

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشرد نورلاند، دعمه لحق الليبيين في المشاركة بالاحتجاجات السلمية، مطالبًا القادة بالعمل على تلبية احتياجات الشعب.



وأعرب السفير نورلاند عبر حساب السفارة على "تويتر" عن قلق الولايات المتحدة بشأن النقص الحاد في الكهرباء، لا سيما في ظل تفشي فيروس كورونا، وحث القادة الليبيين على العمل معًا لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب واغتنام هذه الفرصة السانحة للبلاد.

وأجرى نورلاند اتصالات مع شخصيات ومسؤولين سياسيين ليبيين لتقييم التقدم المحرز فيما يتعلّق بتفعيل البيانات الصادرة، الجمعة، بشأن وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط في ليبيا.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، ورود تقارير عن إصابة متظاهرين سلميين بالعاصمة جراء إطلاق نار، مطالبة حكومة فايز السراج بوقف قمع المحتجين.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنها تتابع بقلق بالغ تقارير بسقوط جرحى إثر إطلاق نار من قوات الأمن على المتظاهرين سلميًا في طرابلس.

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وطالبت المنظمة الحقوقية الليبية حكومة السراج بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وضرورة احترام حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير وضمان حق التظاهر السلمي.

وأطلقت المليشيات التابعة لحكومة فايز السراج غير الدستورية النار على متظاهرين قرب مقر مجلس الوزراء بطريق السكة بعدما حاولوا اقتحامه واعتلى بعضهم أسواره.

ونوهت المصادر إلى أن إطلاق نار آخر على المتظاهرين رُصد في منطقة طريق الشط أمام فندق المهاري حيث مقر القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يُعرف بالمجلس الأعلى للدولة.

وخرج آلاف الليبيين، الأحد، في مظاهرات بالعديد من مدن غربي البلاد، ضد حكومة فايز السراج، غير الدستورية، واعتراضًا على تردي الأوضاع المعيشية.

وتظاهر الآلاف تحت شعار "ثورة الفقراء" بطرابلس والزاوية، إلى جانب مصراتة، التي تشهد احتجاجات هي الأولى من نوعها في المدينة منذ ٢٠١٥.

ورفع المتظاهرون العديد من اللافتات المنددة بسياسة السراج وانعدام الخدمات وتردي الأوضاع، ووصل المتظاهرون في العاصمة طرابلس إلى مقر مجلس الوزراء بطريق السكة.