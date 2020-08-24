شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الدنماركية عن العمل والان مع التفاصيل

الإثنين 24 أغسطس 2020 تم إيقاف رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الدنماركية عن العمل، عقب أن خلص تقرير رقابي أن الوكالة التي يترأسها أخفت معلومات وانتهكت القانون الدنماركي.

وقال المجلس الدنماركي لمراقبة عمل الاستخبارات، وهو هيئة رقابية مستقلة، اليوم الإثنين، إن جهاز الاستخبارات الدفاعية الدنماركي نفذ عمليات انتهكت القانون، شملت جمع ونشر معلومات خاصة عن الدنماركيين. كما اتهم المجلس الاستخبارات بتزويده بمعلومات خاطئة وإخفاء حقائق أخرى. Advertisements كما جاء في التقرير الرقابي أن الاستخبارات لم تحقق بشأن وجود نشاط تجسس محتمل داخل وزارة الدفاع الدنماركية. ويشار إلى أن جهاز الاستخبارات الدفاعية لا يعمل فقط كوكالة استخبارات خارجية للدنمارك، ولكنه مسؤول أيضا عن الاستخبارات العسكرية. وأوقفت الحكومة رئيس الاستخبارات عن العمل، بالإضافة إلى اثنين آخرين من المسؤولين على خلفية الاتهامات المطروحة.

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