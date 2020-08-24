شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 853 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 24 أغسطس 2020 أظهرت أرقام حكومية أن بريطانيا سجلت 853 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم "الاثنين"، انخفاضا من 1041 حالة "الأحد".

وتوفي أربعة أشخاص بعد أن ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا خلال الثمانية والعشرين يوما السابقة، مقارنة بست وفيات أُعلن عنها "الأحد".

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