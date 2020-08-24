شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات كورونا في كرة القدم الأمريكية تظهر نتائج خاطئة والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت رابطة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (إن.إف.إل) أن مصادر كشفت لها اليوم الاثنين أن مجموعة من اللاعبين سجلوا نتائج إيجابية خاطئة لفحوص فيروس كورونا المستجد في إحدى مختبرات نيوجيرسي.

ونقل موقع الرابطة عن معمل "بايوريفرنس" في نيوجيرسي، أنه من المرجح أن وجود تلوث خلال عملية الإعداد للفحوص، تسبب في ظهور 77 نتيجة إيجابية خاطئة، وهو ما أدى إلى توقف تدريبات عدة فرق أو إجراء تغيير في خططها.

وأضافت الرابطة أنه جرى استبعاد وجود خطأ من أخصائيي التحاليل والعاملين في المختبر، وأن الفحوص اللاحقة كشفت عن أن المشكلة جرى حلها.

وأوضحت الرابطة أن الفحوص الجديدة كشفت سلبية نتائج تلك الحالات التي ظهرت لها نتائج إيجابية خاطئة.

وتنطلق منافسات الموسم في أيلول/سبتمبر المقبل، وتعتزم بعض الفرق السماح للجماهير بدخول الملاعب بينما رفضت فرق أخرى ذلك الأمر، في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تزايدا في أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا وكذلك في أعداد الوفيات.