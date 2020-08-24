بريطانيا تعتزم الضغط على نتنياهو وعباس من أجل الحوار

على وقع جولة لبومبيو في المنطقة

لندن ـ عواصم ـ وكالات: يجتمع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الأسبوع للضغط من أجل استئناف الحوار من أجل حل الدولتين. وقال راب في بيان أمس “لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل واستقرارها، وأضاف راب “تعليق إسرائيل لضم أراض هو خطوة أساسية نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط. من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية لا يمكن التفاوض على حل الدولتين اللازم لضمان تحقيق سلام دائم إلا بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية”. يأتي ذلك فيما وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صباح أمس إلى إسرائيل في مستهل جولة تشمل أيضا السودان والبحرين والإمارات، وتستمر حتى الجمعة القادمة. ووفقا لبيان للخارجية الأميركية فإن بومبيو سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “قضايا الأمن الإقليمي”. وفي السودان، سيلتقي بومبيو برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لمناقشة “الدعم الأميركي المتواصل لحكومة انتقالية ذات قيادة مدنية. وسيتوجه بومبيو بعد ذلك إلى المنامة حيث سيلتقي ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة. ويختتم بومبيو جولته بزيارة الإمارات، حيث يلتقي وزير الخارجية عبد الله بن زايد في أبو ظبي .

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