هجوم إرهابي يستهدف خط الغاز بسوريا والاتهامات تشير لـ(داعش)

دمشق ـ جنيف ـ وكالات:

نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن وزير النفط والثروة المعدنية السوري قوله إن انفجارا أصاب خط الغاز العربي وتسبب في انقطاع الكهرباء في سوريا ناجم عن “اعتداء إرهابي”.

وعرض تلفزيون الإخبارية لقطات لحريق ضخم عقب الانفجار الذي قال مسؤولون إنه وقع بين منطقتي الضمير وعدرا شمال غرب دمشق.

وذكرت القناة التلفزيونية في وقت لاحق أنه تم إخماد الحريق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم قوله “بعد تقييم الوضع تبين أن الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي بين منطقتي عدرا والضمير ناجم عن اعتداء إرهابي”.

ونقلت الوكالة عن وزير الكهرباء في وقت سابق قوله إن الكهرباء بدأت في العودة تدريجيا إلى المحافظات. وقال أحد سكان العاصمة دمشق إن الكهرباء عادت إلى المدينة.

ويمتد خط الغاز العربي من مصر إلى الأردن وسوريا.

من جانبه قال المبعوث الأميركي الخاص بسوريا جيمس جيفري إن بلاده لا تزال تدرس الانفجار الذي وقع بخط أنابيب للغاز في سوريا لكن الواقعة تحمل على ما يبدو بصمات تنظيم داعش.

وقال جيفري للصحفيين في جنيف في مستهل محادثات ترعاها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية “ما زلنا ندرس الأمر. لكن من شبه المؤكد أنه هجوم لتنظيم داعش”.