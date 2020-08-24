(إف.دي.إيه) الأميركية تسمح باستخدام البلازما لعلاج مصابي كورونا

ـ السعودية تعيد فتح منافذها البرية أمام مواطنيها

ـ حظر كويتي على الطيران التجاري القادم من أفغانستان

ـ 258 إصابة وحالة وفاة جديدة في قطر

ـ المغرب يعتمد التعليم عن بعد

ـ الأردن يغلق 3100 منشأة لمخالفتها إجراءات السلامة

ـ أكثر من 23 ألف إصابة جديدة في البرازيل

ـ رقم قياسي للمصابين بفرنسا

ـ إيطاليا تبدأ تجربة لقاح محتمل على متطوعين جزيرة بالي الإندونيسية توقف استقبال سائحين

ـ أكثرمن 61 ألف إصابة جديدة بالهند

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات:

قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف.دي.إيه) إنها صرّحت باستخدام بلازما الدم من مرضى تعافوا من كوفيد19 لعلاج من لا يزالون مصابين بالمرض. جاء ذلك بعد يوم من إلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب باللوم على الإدارة في عرقلة السماح باستخدام لقاحات وأدوية لكورونا لما وصفها بأنها أسباب سياسية. وقالت إدارة الغذاء والدواء إن مؤشرات مبكرة تدل على أن بلازما الدم من المتعافين يمكنها أن تقلل احتمالات الوفاة وتحسن الحالة الصحية إذا تلقاها المرضى في أول ثلاثة أيام من دخولهم المستشفى. وأضافت أنها قررت أمان تلك الطريقة في العلاج بعد تحليل بيانات 20 ألف مريض تلقوه وأن 70 ألفا عولجوا حتى الآن باستخدام بلازما دم المتعافين من المرض. يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 6ر23 مليون صباح أمس. وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع وورلد ميترز، أن إجمالي الإصابات بلغ 23 مليونا و616 ألفا و372 حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 16 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 813 ألفا.

خليجيا، قررت السلطات السعودية إعادة فتح منافذها البرية أمام مواطنيها وأفراد أسرهم من غير السعوديين، إضافة للعمالة المنزلية المقيمة معهم في المملكة. وفي الكويت أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عبر حسابها على تويتر حظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر، فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 3حالات وفاة جديدة و432 إصابة بفيروس كورونا، من جانبها، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل حالة وفاة جديدة و258 إصابة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 3291 إصابة جديدة بالفيروس.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 103 حالات اصابة جديدة ووفاة 19 حالة جديدة. وفي المغرب أعلنت وزارة التربية الوطنية اعتماد التعليم عن بعد كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي، الذي سينطلق في 7 سبتمبر. وفي الأردن أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إغلاق 3100 منشآة لمخالفتها إجراءات السلامة العامة والتشريعات المنظمة للسوق منذ بدء تطبيق الحظر في مارس الماضي وحتى أمس الاول الأحد.

دوليا، قالت وزارة الصحة في البرازيل إنه تم تسجيل 23421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 4897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما يمثل أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية منذ نهاية عزل عام استمر شهرين في مايو. بدورها، بدأت إيطاليا تجارب بشرية على لقاح محتمل لمرض كوفيد19، لتنضم إلى الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الفيروس الذي ظهرت مؤشرات على تزايد معدلات انتشاره مجددا في أوروبا. يأتي ذلك في وقت أعادت فيه مدينة روزنهايم بولاية بارفاريا الألمانية فرض قيود على الحياة العامة عقب تجاوزها الحد الأقصى للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 7 أيام. الى ذلك، قررت السلطات بجزيرة بالي الإندونيسية استمرار عدم استقبال سائحين أجانب حتى نهاية عام 2020، عقب أن أرجأت السلطات خطة لاعادة استقبال السائحين الأجانب ابتداء من 11 سبتمبر المقبل. في السياق، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 61 ألف و 408 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 3 ملايين و 106 آلاف و 348 حالة.