أتعانين من الخلافات الزوجية؟ إليك طرق للتغلب عليها

أسباب الخلافات الزوجية:

1. العطاء الماليإن متطلبات الحياة الزوجية لا بد أن يكون فيها بعض الخلاف حول الدخل الأسري وكمية العطاء المُقدَّم من الزوج لزوجته، بالتالي سيكون هناك بعض الخلافات في كميّة الصرف أو الادخار، لكن هذا الأمر لا يمنع من التفاهم وحلّ المشاكل.تعد الغيرة لدى أحد الطرفين أو كليهما أكبر أسباب الخلافات الزوجية، وهي طبيعة بشرية، وطبع لا يمكن تغييره بسهولة، ولكن يمكن التخلص منه من خلال مراعاة مشاعر الطرف الآخر والابتعاد عن مسبباته.

3. التباينات الكثيرة

الحياة المشتركة تعني أهدافًا مشتركة في كل ما هو مشترك، واختلاف الأولويات لدى الأزواج والتي قد تتعارض مع بعضها بعضًا، قد يكون سببًا في كثير من الخلافات، فمثلاً طموح أحدهما في شراء منزل وتطلّع الآخر إلى شراء سيارة فخمة، يعدّان هدفين متعارضين؛ إذ يسعى كلا الطرفين لاستغلال المال الذي يوفرانه من أجل تحقيق طموحه.



من المؤكد أن الخروج من المنزل والبقاء خارجه لوقت طويل سيُشعِر أحد الطرفين بعدم الاهتمام أو الإهمال، بالتالي هذا الأمر كفيل بنشوء النزاعات بين الزوجين وتوتر العلاقة بينهما.

5. الإجهاد والضغط

قد يكون الإجهاد النفسي أو الجسدي لأحد الطرفين، سواء في المنزل أو خارجه، سبب الخلاف بين الزوجين، لأن أحد الطرفين سيعود للمنزل من أجل الراحة والنوم، بينما الطرف الآخر يريد الخروج للتنزُّه أو قضاء الحاجيات، بالتالي سيكون هناك تضارب بين الطرفين وتنشأ الخلافات.

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