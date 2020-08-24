تسجيل ٤٣٨ اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ

افاد مصدر طبي، الاثنين، بتسجيل ٤٣٨ اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "جانب الكرخ سجل اليوم، ٤٣٨ اصابة جديدة بفيروس كورونا". واضاف انه "تم تسجيل خمس وفيات بالوباء".



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