وقالت إدارة شرطة سبرينغفيلد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن المشتبه به أمسك يد ضحاياه ثم عانقهم، وقال لكل منهم "فقط أردت إعطاءك عناق كوفيد، لديك الآن كوفيد"، ثم يبتعد وهو يضحك.
وأوضحت الشرطة أنها لا تعرف ما إذا كان فعلا المشتبه به مصابا بفيروس كورونا أم لا، وقت وقوع الحادث.
وأشارت إلى أنه حتى لو لم يكن الرجل مصابا بالفيروس، فمجرد اقترابه من الناس بتلك الطريقة الخطيرة يمكن أن يعاقب عليه قانون ولاية ماساتشوستس.
وينص القانون على أن أي شخص ينقل تهديدا، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، أو شفهيا، أو كتابيا "أو بوسائل أخرى"، يمكن اتهامه بتوجيه تهديدات إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر احذروا هذا الرجل.. يعانق الناس فجأة ويخبرهم أنه مصاب بكورونا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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