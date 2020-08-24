وزارة الداخلية تثير خلافا بين المشيشي والأحزاب التونسية

كشفت مصادر تونسية مطلعة لـ"الخليج 365"، عن وجود خلاف بين رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي والأحزاب، حول الاسم الذي اقترحه لتولي وزارة الداخلية.



وأوضحت المصادر أن أحزاب مثل: التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة النهضة الإخوانية (54 مقعدا)، وحزب قلب تونس (26 مقعدا) يعارضون تعيين المحامي توفيق شرف الدين على رأس وزارة الداخلية.

ويعتبر شرف الدين من المقربين للرئيس التونسي قيس سعيد، وكان مكلفا بإدارة حملته الانتخابية في الاستحقاق الرئاسي عام 2019.

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أعلنت 4 أحزاب تونسية معارضتها حكومة هشام المشيشي المنتظر الإعلان عن تركيبتها اليوم الإثنين، بعد نحو شهر من المشاورات مع مختلف الأطياف السياسية.

وأصدر التيار الديمقراطي التونسي، بيانا أشار فيه إلى أنه "يرفض تشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة، وأن منهجية المشيشي لا تتماشى مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة للبلاد".



وفي المقابل أكدت كل من حركة الشعب القومية (18 مقعدا)، وكتلة الإصلاح (15 مقعدا) مساندتها لحكومة المشيشي، في حين لم تصدر حركة النهضة الإخوانية أي موقف رسمي تجاه منح الثقة للحكومة.