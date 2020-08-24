وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تحملان كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية للبنان.
وقال المتحدث العسكري العميد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إن المساعدات المصرية تأتي "إستمراراً لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة وإستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة."
وقال المتحدث في بيانه: "أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من جمهورية مصر العربية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بجمهورية لبنان الشقيقة فى تاسع رحلات الجسر الجوى محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية تم إعدادها بمشاركة بنك الطعام المصرى وجمعية البر والتقوى لتقديم الدعم للشعب اللبنانى الشقيق حتى يتجاوز المحنة الحالية ."
وأضاف: "أعرب المسئولون بدولة لبنان عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية وعلى أهميتها الكبيرة بالنسبة للبنان نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين ، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصرى واللبنانى الشقيقين ، مرحبين بالدور الفعال الذى تقوم به مصر قيادة وشعباً تجاه الأشقاء اللبنانين لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن إنفجار مرفأ بيروت ."
كانت هذه تفاصيل خبر على متن طائرات عسكرية.. مصر تواصل إرسال المساعدات العاجلة للشعب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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