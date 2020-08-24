تركيا توجه مليشياتها نحو سرت والجفرة.. والجيش الليبي يعلن حالة التأهب القصوى

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى على الخط الأحمر "سرت - الجفرة" بعد توجه ميليشيات تابعة لتركيا إلى سرت والجفرة.

وأفادت قناة "العربية" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الجيش الوطني الليبي أعلن حالة التأهب بعد توجه ميليشيات تابعة لتركيا لسرت والجفرة.

وقال الجيش الليبي إن لديه معلومات حول حشود للمليشيات السورية التي جلبها النظام التركي، بقيادة رجب طيب أردوغان، للهجوم على سرت والجفرة.

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يشار إلى أن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعلن أن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اجتمع أمس الأحد بقيادات من حكومة الوفاق، واتخذوا قرار شن هجوم على مدينة سرت.

وقال المسماري إنه خلال الساعات الماضية تم رصد فرقاطتين وسفينتين تركيتين تتقدم نحو سواحل سرت، بوضع هجومي.

وأكد المتحدث استمرار نقل المعدات لاستهداف الجيش الوطني في سرت، مشدداً على وجود تحركات مشبوهة لميليشيات ومرتزقة تركيا وحكومة الوفاق منذ يوم الجمعة الماضي.

وأوضح المسماري أن مبادرة وقف إطلاق النار، والتي أعلنت عنها حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، ماهي سوى "تسويق إعلامي".