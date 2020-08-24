مسلم يخلق الجدل بفيديوهات “تيك توك”

أصبحت مقاطع فيديو للفنان مسلم، وزوجته الممثلة، أمل صقر، أنجزاها عبر تطبيق “تيك توك”، منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاليا، وجذبت لمغني الراب انتقادا من طرف جمهور هذا النوع الموسيقي، بينما أعجبت فئة أخرى بالتغيير، الذي حصل على شخصية مسلم بعد زواجه الثاني.

وظهر مسلم، وأمل صقر، في فيديوهات” تيك توك” كثيرة، من بينها فيديو يجسدان فيه مشهدا من مسلسل أجنبي عاطفي، علما أن مسلم كان قبل زواجه بأمل صقر يظهر بشخصية صارمة، بعيدة عن التي أظهرها، حاليا.

جمهور الراب سخر من مسلم، إذ نشرت صفحات مقاطع الفيديو مع عبارات سخرية، نتيجة التغيير، الذي جرى في شخصية نجم الموسيقى المفضلة لديهم، والذي لم يرقهم على ما يبدو.

وفي المقابل، فئة أخرى من الجمهور أثنت على التغيير، الذي حدث في شخصية مسلم الظاهرة، واعتبرته إيجابيا، ويعبر عن مدى الحب، والتفاهم الظاهر في علاقته مع أمل صقر.