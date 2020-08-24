الجزائر.. حكم بالسجن عامين على صحافي بتهم المساس بالمصلحة الوطنية وإهانة الرئيس تبون

حكمت إحدى محاكم قسنطينة في شمال شرق الجزائر بالسجن عامين مع النفاذ على الصحفي والناشط من أجل الديمقراطية عبد الكريم زغيلش، لإدانته بتهمة “المساس بالمصلحة الوطنية” و”إهانة رئيس الجمهورية”، بحسب ما أفاد أحد محامييه.

وأصدر قاضي محكمة “الزيادية” بمحافظة قسنطينة الواقعة شرقي البلاد، حكماً ضد الناشط السياسي بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري (188 ألف دولار أمريكي).

ووجهت المحكمة تهمتين للصحفي زغيلش، تتعلق بـ”المساس بشخص رئيس الجمهورية ومنشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية”، على خلفية حمله لافتات في مظاهرات الحراك الشعبي “تضمنت شعارات تطعن في شرعية رئيس البلاد عبد المجيد تبون”.

وبعد تأجيل محاكمته لأكثر من 4 مرات، أمر قاضي محكمة قسنطينة بوضع زغيلش رهن الحبس المؤقت بمنطقة “الكدية” في 23 يونيو الماضي، قبل أن تستأنف محاكمته في 17 غشت الماضي