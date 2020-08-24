مستشفى ألماني: العثور على “آثار تسمم” لدى المعارض الروسي أليكسي نافالني

أعلن مستشفى شاريتيه في برلين، حيث أ دخل المعارض الروسي أليكسي نافالني في حالة غيبوبة نهاية الأسبوع الماضي بعد نقله من سيبيريا، أن “آثار تسمم” ظهرت لدى المريض.

وأضاف بيان المستشفى وهو أحد أشهر المستشفيات في العالم، أن “ما سيسفر عنه المرض لا يزال غير واضح”، “خصوصا على صعيد الجهاز العصبي، حيث لا يمكن في هذه المرحلة استبعاد” آثار طويلة الأمد.