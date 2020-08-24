بني ملال.. السلطات تحدد مقعدين فقط لسيارة الأجرة الصغيرة وتهدد المخالفين بعقوبات

قررت السلطات المحلية في بني ملال، اليوم الاثنين، بشأن تنظيم نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة الصغيرة في بني ملال، والذي تم تحديد من خلاله نقل راكبين فقط.

وحسب قرار والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، فقد تقرر السماح بنقل راكبين كحد أقصى عوض ثلاثة ركاب في الفترات العادية في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في بني ملال.

وأضاف القرار نفسه أن عقوبات المترتبة عن كل إخلال بهذا القرار سوف يتضمن سحب رخصة الثقة، وتعليق الترخيص باستغلال سيارة الأجرة، وإيداعها في المحجز.

وأصدرت مؤسسة تأمين قطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني في بني ملال بلاغا، دعت من خلاله السائقين المهنيين إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة، وعدم تجاوز مقعدين إثر الظروف الصعبة، التي تمر منها مدينة بني ملال.

وعبر مصطفى فرحات، نائب الكاتب المحلي لقطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني “CDT” أن ألنقابة ليست ضد القرار، لكن وجب الأخذ بعين الاعتبار الوضعية، التي يعيشها السائق المهني، بالإضافة إلى العقوبات القاسية، التي قررتها السلطات مع الإشارة إلى عدم إشراك الفاعلين في القطاع في أخذ القرار.