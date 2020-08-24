تدبير نفايات المصابين بكورونا.. نائب عمدة الرباط يحذر: لا توجد ضمانات كافية لتعقيمها ويجب تصنيفها ضمن النفايات الطبية

أثار منتخبون إشكال تدبير النفايات التي تصدر عن منازل يتابع فيها المصابون بفيروس كورونا المستجد علاجهم، محذرين من عدم وجود ضمانات كافية لتعقيم هذه النفايات، ومطالبين بتصنيفها ضمن النفايات الطبية التي تتم معالجتها عن طريق الحرق.

وقال الحسن العمراني، نائب عمدة العاصمة الرباط، إن تدبير جائحة كوفيد، ليس مبررا لمخالفة قوانين تدبير النفايات، حيث أن وزير الصحة أصدر قبل أيام دورية، أدرج فيها مقتضى يتعلق بالتعامل مع النفايات التي تصدر من منازل، يتابع فيها مصابون بالفيروس علاجهم، دعا فيها إلى تعقيمها ووضعها في أكياس بلاستيكية يتم تعقيمها أيضا، قبل “التخلص منها في مسار النفايات المنزلية”، وهذا هو مكمن الخطر حسب العمراني.