الكنيست يناقش تأجيل الميزانية وتواصل الخلافات بين الليكود و"كاحول لافان"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت جلسة الهيئة العامة للكنيست لمناقشة مشروع قانون يقضي بتأجيل إقرار الميزانية العامة الإسرائيلية، في محاولة لمنع حل الكنيست تلقائيا والذهاب إلى انتخابات جديدة مع انتهاء المهلة القانونية عند منتصف ليل الإثنين الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظل تواصل الخلافات بين الليكود و"كاحول لافان" وتعليق المباحثات الثنائية لحل المسائل العالقة، وعلى رأسها مسألة تعيينات موظفين في مناصب رفيعة، بينها المفتش العام للشرطة والمدعي العام، وهما منصبان منع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من اتخاذ قرار بصددهما بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد ضده.

وبينما لا تزال المناقشات مستمرة في الكنيست، أعلن رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا حول الخلافات مع الليكود والأزمة الائتلافية التي تعصف بالحكومة الإسرائيلية، في الساعة الثامنة مساءً.

ويصرون في "كاحول لافان" على رفض طلب نتنياهو بتأجيل التعيينات في المناصب الحساسة في الجهاز القضائي، إلى حين تشكيل لجنة من مركبات الحكومة تبحث آلية التعيين، ويرون ضرورة الالتزام ببنود الاتفاق الائتلافي الموقع مع الليكود في أيار/ مايو الماضي.

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وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن كلا الطرفين يطالبان بمصادقة الحكومة على أجزاء من مقترح التسوية التي اقترحها عضو الكنيست تسفيكا هاوزر، ولا توجد اتفاقيات في هذا الشأن حاليًا.

ونقلت القناة الرسمية عن مسؤول كبير في الليكود قوله: "‘كاحول لافان‘ يراوغون، في النهاية سنصل إلى الانتخابات". بالمقابل قال مسؤول في "كاحول لافان" إن "الليكود يحاول تحسين موقفه (في اقتراح التسوية)، ولا توجد إمكانية لمواصلة المفاوضات".

ووصف مراسلو القناة الأجواء في الكنيست مع انطلاق جلسة الهيئة العامة بـ"المطمئنة"، ونقلت عن مسؤولين في الحزبين قولهم "سيكون الأمر على ما يرام، لن تكون هناك انتخابات جديدة"، ورجحوا أن ينطلق التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بعد الساعة التاسعة مساء، وأن تظهر النتائج بعد منتصف الليل.