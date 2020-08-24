مستشفى ألماني: العثور على "آثار سمّ" لدى المعارض الروسي نافالني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مستشفى شاريتيه في العاصمة الألمانية، برلين، اليوم الإثنين، أنه تم العثور على "آثار سمّ" لدى المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي أُدخل نهاية الأسبوع الماضي في حالة غيبوبة بعد نقله من سيبيريا.

وأضاف بيان المستشفى أن "ما سيسفر عنه المرض لا يزال غير واضح"، "خصوصًا على صعيد الجهاز العصبي، حيث لا يمكن في هذه المرحلة استبعاد" آثار طويلة الأمد.

وكانت الحكومة الألمانية، قد اعتبرت في وقت سابق، اليوم، من دون انتظار نتائج الفحوص الطبية في برلين، أنه "من المرجح جدًا" أن يكون نافالني، ضحية "اعتداء بالسمّ".

ونُقل المعارض الأبرز للكرملين (44 عامًا) الذي يتمّ تشارك منشوراته المنددة بفساد النخبة الروسية بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، من سيبيريا إلى برلين. ويرقد حاليًا في غيبوبة بعدما فقد وعيه الخميس، فيما كان يستقل طائرة.

نقل المعارض الروسي إلى من سيبيريا إلى مستشفى شاريتيه في برلين (أ ب)

ومن دون انتظار أن يصدر مستشفى شاريتيه في برلين تقريره عن وضعه الصحي، أعلنت الحكومة الألمانية شكوكها القوية في تعرضه لعملية تسميم. وقال المتحدث باسم حكومة المستشارة أنحيلا ميركل، شتيفن زايبرت "إنه مريض ومن المرجح جدا أن يكون ضحية اعتداء بالسمّ".

وأضاف المتحدث أن "الشبهة لا تشمل أن يكون نافالني سمّم نفسه إنما أن يكون شخص ما سمّم نافالني والحكومة الألمانية تتعامل مع هذه الشبهة بجدية كبيرة". وبرّر المتحدث بذلك تدابير الحماية التي تقدمها السلطات الألمانية لنافالني في ألمانيا.

من جهته، بدا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أكثر حذرًا. فقال أثناء زيارة لكييف "في حالة نافالني، لا يزال ينقص الكثير من الوقائع ذات الطابع الطبي وأيضاً الجنائي، التي يجب انتظارها".

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وأضاف في مؤتمر صحافي "يجب أن يكون هناك مزيد من التوضيحات، ننتظر معلومات إضافية سنتلقاها على الأرجح قريبًا من (مستشفى) شاريتيه".

ومستشفى شاريتيه هو أحد أشهر المستشفيات في العالم ومعروف بتكفّله ضحايا عمليات تسميم افتراضية. ويُفترض أن يقدّم خلال الأيام المقبلة معلومات عن وضع نافالني.

ويؤكد معاونو المعارض، منذ الخميس، أنه تعرّض لـ"عملية تسميم متعمّدة".

ونُقل نافالني صباح السبت إلى برلين في طائرة خاصة استأجرتها منظمة غير حكومة ألمانية، عقب تجاذب في اليوم السابق بين عائلة نافالني والأطباء الروس الذين أكدوا في البداية أن وضعه غير مستقر قبل أن يعطوا في نهاية المطاف الضوء الأخضر لنقله إلى ألمانيا.

وأكد الأطباء الروس في مستشفى أومسك في سيبيريا الشرقية حيث كان يقبع المعارض الروسي في البداية، أنهم لم يخضعوا "لأي ضغط خارجي أو تدخل من جانب مسؤولين رسميين" لاستبعاد فرضية محاولة التسميم ومنع نقل نافالني إلى ألمانيا.

وأكد كبير أطباء القسم ألكسندر موراخوفسكي "أنقذنا حياته بجهود كبيرة". بدوره، قال مساعد المدير أناتولي كالينيتشينكو إنه بحسب مختبرين في أومسك وموسكو "لم يتمّ رصد (...) أي مادة يمكن أن تُعتبر كسمّ" في جسمه.

ويشتبه مناصرون لنافالني بأنه تمّ تأخير نقله كي يصبح رصد السمّ في جسمه أصعب.