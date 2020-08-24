فصائل المقاومة تحذّر الاحتلال من ملاحقة صيادي غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت الفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الاعتداء على الصيادين في بحر غزة، مؤكدةًّ أنها "ستدافع عنهم".

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن غرفة العمليات المشتركة، التي تضم الأذرع المسلحة لفصائل المقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة.

وجاء في البيان: "أمام الممارسات الإجرامية للاحتلال في بحر غزة، فإننا لن نسمح للعدو بالتغول على الصيادين من أبناء شعبنا وملاحقتهم في أرزاقهم والعربدة عليهم، وإننا سندافع عنهم ونعمل على حمايتهم".

وقالت إن "المقاومة تمتلك الإجراءات التي تمكّنها من الدفاع عن شواطئ غزة".

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والأحد، لاحقت سفن تابعة لسلاح البحرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوارب صيادين فلسطينيين، في مسافة قريبة من شاطئ بحر غزة.

ومنذ نحو أسبوعين، قررت سلطات الاحتلال إغلاق بحر غزة كاملا أمام الصيادين حتّى إشعار آخر، كما أصدرت قرارات لاحقة بمنع إدخال مواد البناء والوقود، لتمنع أمس الأحد، دخول كافة السلع والبضائع إلى غزة باستثناء الغذائية والطبية.

كما يسود أجواء قطاع غزة، منذ أسابيع، حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث يقصف الاحتلال بشكل شبه يومي أهدافا، يقول إنها تتبع لحركة "حماس"، ردا منه على إطلاق البالونات الحارقة.

فيما يتواصل إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع المحاصر باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة، التي تشهد من وقت إلى آخر إطلاق قذائف صاروخية ودوي صافرات الإنذار.