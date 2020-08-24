كورونا في المجتمع العربي: 332 إصابة برهط، 287 بالطيرة و265 بكفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت معطيات وزارة الصحة حول فيروس كورونا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، ارتفاعا بعدد الحالات النشطة في مختلف البلدات، مقابل انخفاض في بلدات أخرى، لغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم، الاثنين.

وفيما يلي عدد الحالات النشطة في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة:

رهط: المصابون 332

الطيرة: المصابون 287

الناصرة: المصابون 256

أم الفحم: المصابون 235

كفر قاسم: المصابون 265

يركا: المصابون 188

الطيبة: المصابون 194

سخنين: المصابون 180

عيلوط: المصابون 177

قلنسوة: المصابون 157

جديدة المكر: المصابون 135

طلعة عارة: المصابون 109

عين ماهل: المصابون 94

باقة الغربية: المصابون 74

بيت جن: المصابون 89

يافة الناصرة: المصابون 77

كفر مندا: المصابون 79

شفاعمرو: المصابون 73

كفر برا: المصابون 71

مجد الكروم: المصابون 64

جت: المصابون 60

كفر كنا: المصابون 61

إكسال: المصابون 60

عرعرة: المصابون 56

دير الأسد: المصابون 55

كفر قرع: المصابون 56

حرفيش: المصابون 53

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طمرة: المصابون 48

الرينة: المصابون 48

دالية الكرمل: المصابون 61

جسر الزرقاء: المصابون 46

جلجولية: المصابون 47

نحف: المصابون 45

المغار: المصابون 43

دبورية: المصابون 46

زيمر: المصابون 44

أبو سنان: المصابون 41

بسمة عارة: المصابون 40

يانوح جث: المصابون 38

العزير: المصابون 39

عرابة: المصابون 32

البعنة: المصابون 30

شعب: المصابون 22

كفر ياسيف: المصابون 24

كابول: المصابون 23

الزرازير: المصابون 24

دير حنا: المصابون 26

كسيفة: المصابون 15

عبلين: المصابون 21

جولس: المصابون 15

اللقية: المصابون 21

تل السبع: المصابون 16

كسرى سميع: المصابون 15.

بلدات الجولان المحتل:

عين قينيا: المصابون 26

مجدل شمس: 21.