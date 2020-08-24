شرطة دبي تطلق "نتواصل لنحمي" لطلبة الجامعات والكليات

الإثنين 24 أغسطس 2020

أطلق مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، مبادرة «نتواصل لنحمي» الرامية إلى تعريف طلبة الجامعات في إمارة دبي وبشكل تفصيلي على الخدمات والبرامج والمبادرات، التي تقدمها مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، من أجل إسعاد أفراد المجتمع، وتعزيزاً للأمن والأمان، وذلك عبر جولات تعريفية وتوعوية للطلبة في القيادة.



وأكد المقدم الدكتور منصور البلوشي، مشرف عام مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات: «إن إطلاق المبادرة وتنفيذ جولات تعريفية يأتي تنفيذاً لمخرجات استطلاع الرأي الخاصة بقياس مستوى إلمام ووعي طلبة الجامعات، ضمن الفئة العمرية 18 إلى 25 عاماً، بالخدمات والبرامج والمبادرات، التي تقدمها شرطة دبي، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى الوعي بالبلاغات الجنائية الخاصة بتلك الفئة العمرية».

واصطحب المقدم البلوشي، الوفد الطلابي الأول والمكون من 15 طالباً من 8 مؤسسات تعليمية على مستوى إمارة دبي، في جولة تعريفية إلى مقر القيادة العامة لشرطة دبي، استهله بزيارة إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، واستمع فيها الطلبة إلى شرح مفصل حول الخدمات، التي تقدمها إدارة البعثات والاستقطاب لطلبة الجامعات والمتضمنة برامج الاستقطاب الأكاديمي، والعمل بنظام المكافآت والتدريب العملي وآليات تقديم الطلب عبر منصة «إيفاد».

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وزار الطلبة إدارة مركز القيادة والسيطرة، واستمعوا إلى شرح عن التطور الذي حققه المركز في مجال إسعاد المجتمع وطبيعة العمل، ونظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي، وسير العمل والإجراءات، التي يتم اتخاذها منذ تلقي البلاغ، وحتى وصول الدورية إلى موقع الحادث، وغيرها من الخدمات الهادفة إلى الاستجابة السريعة للبلاغات.

وزار الوفد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واطلعوا على البرامج، التي تقدمها الإدارة للتوعية والوقاية من براثن السموم المخدرة، تلاها زيارة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واستمعوا إلى شرح حول منصة «ecrime» المعنية بتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت، والتي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، الاختراق الإلكتروني، جرائم الاحتيالات المالية للتحويلات.

والاستخدامات غير المشروعة للبطاقة الائتمانية، ثم توجه الطلبة إلى الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، واستمعوا إلى شرح حول الخدمات، التي يوفرها تطبيق شرطة دبي الذكي لأفراد المجتمع، والخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي، تلتها زيارتهم لمبنى أمانة المجالس الشرطية، واطلاعهم على دور المجالس الشرطية في دعم توجهات وأهداف شرطة دبي، واختتموا جولتهم بزيارة مختبر الابتكار الأمني، الذي يعرض أحدث ابتكارات شرطة دبي.