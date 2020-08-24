شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون «الأقصى» تحت حراسة قوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 100 مستوطناً، و9 عناصر من الشرطة اقتحموا ساحات المسجد وتجولوا في أرجاء المسجد، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات .