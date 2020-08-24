شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا : 853 حالة إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

قالت أرقام حكومية أن بريطانيا سجلت 853 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، انخفاضا من 1041 حالة أمس الأحد. وتوفي أربعة أشخاص بعد أن ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا خلال الثمانية والعشرين يوما السابقة، مقارنة بست وفيات أُعلن عنها أمس الأحد.

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