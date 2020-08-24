شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 3980 حالة شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق اليوم 3980 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد , وهي أعلى حصيلة تعافي يومية سجلت منذ تفشي الوباء في البلاد . وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي : إن 24039 فحصاً مخبرياً أجريت اليوم لمعرفة المصابين بهذا الفيروس.

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