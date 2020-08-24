شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تدفع 110 ملايين دولار ضرائب متأخرة في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الاثنين إن فرعها في فرنسا وافق على دفع أكثر من 100 مليون يورو (118 مليون دولار) قيمة متأخرات ضريبية وغرامة بعد أن أجرت سلطات الضرائب الفرنسية مراجعة لحساباته عن فترة عشر سنوات.

وتقول السلطات الفرنسية إن شركات ومجموعات التكنولوجيا الرقمية والتواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وألفابت المالكة لجوجل وآبل وأمازون، تدفع ضرائب زهيدة في فرنسا رغم أنها تحقق مبيعات مرتفعة، وتسعى جاهدة لإدخال تغييرات على قواعد الضرائب الدولية على تلك الشركات.

وقال متحدث باسم فيسبوك إن سلطات الضرائب الفرنسية أجرت مراجعة لحسابات فيسبوك للفترة من 2009 إلى 2018 وأسفر ذلك عن موافقة الشركة التابعة لها في فرنسا على دفع 106 ملايين يورو إجمالا.