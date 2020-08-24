شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تدفع 110 ملايين دولار ضرائب متأخرة في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
وتقول السلطات الفرنسية إن شركات ومجموعات التكنولوجيا الرقمية والتواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وألفابت المالكة لجوجل وآبل وأمازون، تدفع ضرائب زهيدة في فرنسا رغم أنها تحقق مبيعات مرتفعة، وتسعى جاهدة لإدخال تغييرات على قواعد الضرائب الدولية على تلك الشركات.
وقال متحدث باسم فيسبوك إن سلطات الضرائب الفرنسية أجرت مراجعة لحسابات فيسبوك للفترة من 2009 إلى 2018 وأسفر ذلك عن موافقة الشركة التابعة لها في فرنسا على دفع 106 ملايين يورو إجمالا.
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