شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 وإصابة العشرات في انفجارين مزدوجين بالفلبين والان نبدء بالتفاصيل

أسفر انفجاران، أحدهما انتحاري، عن مقتل 15 شخصا وإصابة 75 آخرين بينهم جنود ومدنيون في جزيرة مضطربة بجنوب الفلبين اليوم الاثنين، وتدور شكوك في أنهما من تنفيذ متشددين إسلاميين.

ووقع الانفجاران بفارق ساعة بينهما في المركز الحضري الرئيسي بجزيرة جولو، وهي معقل لجماعة أبو سياف المتشددة المرتبطة بتنظيم "داعش" والتي كثفت حملتها في السنوات القليلة الماضية باستخدام التفجيرات الانتحارية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن أكبر هجوم من نوعه في جنوب الفلبين منذ يناير كانون الثاني 2019 عندما أدى تفجير انتحاري مزدوج في كنيسة في جولو إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة ما يربو على 100.