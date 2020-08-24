نصيحة للمرأة... ضعي هذه المستحضرات في الثلاجة

والمفاجأة أنه يمكن حفظ طلاء الأظافر بالطريقة نفسها. ولا تنسي أبداً كريم محيط العينين وأقنعة الوجه المختلفة، إضافة إلى الرذاذ الذي تستخدمينه مثل الكثيرات من أجل ترطيب بشرة وجهك وإضفاء الانتعاش والنضارة عليها في أيام الحر.
أما الخطوة الأبرز التي يجب القيام بها من أجل تطبيق المستحضرات على الوجه بنجاح، فهي العناية بالبشرة يومياً من خلال تنظيفها وتنقيتها من الشوائب وتقشيرها لتخليصها من الجلد الميت.
كذلك من الضروري اتباع نمط حياة صحي وسليم من خلال تناول المأكولات الخالية من المواد التي يمكن أن تلحق الضرر بالبشرة وشرب كمية كبيرة من الماء يومياً.
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