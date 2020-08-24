بوتين يعلق على الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي

وأفاد الكرملين بأن "الجانب الروسي شدد على موقفه المبدئي المتمثل في دعم إيجاد حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية".
وأضاف البيان أن الرئيس الروسي "أعرب عن أمله في أن يسهم الاتفاق بين إسرائيل والإمارات في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة".
وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.
وبعد توقيع هذا الاتفاق ستكون الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).
وجرى توقيع هذا الاتفاق في الوقت الذي تواجه جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي صعوبات كبيرة في ظل سياسة الولايات المتحدة التي اعترفت بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل ودعمت خطط نتنياهو لضم أراض من الضفة الغربية.
وترفض روسيا هذه التحركات وشددت مرارا على ضرورة الالتزام بالقاعدة القانونية الدولية في إطار تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار صيغة حل الدولتين.
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