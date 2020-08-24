عراب صفقات المحترفين: اللاعبون تخوفوا من اللعب في العراق.. غيرنا هذه الفكرة

كشف وكيل اعمال اللاعبين ووسيط الانتقالات ماهر نوفل، عن كواليس اقناع اللاعبين المحترفين بالمجيء الى العراق واللعب على ارضه.

ماهر كان الوسيط في استقطاب البلجيكي ناثان كابسلي والاسباني ايزاك باديلا والارجنيتني ماكسيملانو رولون والبرازيلي ويسلي بيريرا الى الدوري العراقي وبالتحديد الى نادي الديوانية.

وقال نوفل في حديث للسومرية نيوز، "بداية نحن شركة وسيطة لنقل اللاعبين (M &Z) نمتلكها انا وشريكي زياد كريم، اسسنا الشركة في هولندا وبدانا بالسفر الى إسبانيا ودول أخرى للتفاوض مع اللاعبين والتعاقد معهم".

وأوضح أن "اللاعبين المحترفين في بادئ الامر رفضوا فرك اللعب في العراق، وكانوا يتوقعون بان العراق اشبه بأفغانستان والصومال وانل من يأتِ الى العراق سيموت لكننا غيرنا الفكرة فيما بعد".

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وأضاف "تحدثنا معهم من جديد وابلغناهم ان العراق ليس كما يتصورون، عكسنا الصورة التي كانت في مخيلتهم من خلال الاتصال بأناس أجانب يعيشون في العراق".

وبين أن "أهالي اللاعبين وحين استمعوا الى حديث الأجانب المتواجدين في العراق، غيروا رأيهم واقتنعوا بفكرة انتقال اللاعبين، خاصة بعدما حققنا مطالبهم من خلال قيمة العقد وتهيئة مكان 5 نجوم لاستقبالهم".

واكمل نوفل، ان "تواجد المحترفين في الدوري العراقي سيغير شكل المسابقة لتصبح اكثر قوة وتنافسية، أتمنى من الأندية الجماهيرية ايضاً التعاقد مع لاعبين محترفين لتصبح البطولة اجمل واقوى".