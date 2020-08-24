امانة بغداد تعلن المباشرة بتطوير شارع الطب العدلي

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن المباشرة بتطوير شارع الطب العدلي.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات دائرة المشاريع باشرت باعمال تطوير شارع الطب العدلي الذي يربط مجمع الدوائر الصحية في مدينة الطب بحركة المرور وسط العاصمة بالاضافة الى عدد من الشوارع الفرعية التي تتخلل المجمع الطبي".

واضاف ان "اعمال التطوير ستتضمن تكسير وقشط الاسفلت المتضرر واعادة اكساء الشوارع المذكورة وبمساحة تقدر باكثر من 5 الاف متر مربع".